Стало известно, сколько стоит приготовление «Оливье» в Новосибирске

Ингредиенты новогоднего салата «Оливье» обойдутся в этом году в 399 рублей.

В этом году жителям Новосибирска приготовление новогоднего салата «Оливье» обойдется дешевле. Такие данные приводят аналитики популярного сервиса доставки.

Ингредиенты для приготовления 6 порций салата обойдутся в среднем в 399 рублей. Список продуктов: 800 грамм картошки, 300 грамм вареной колбасы, 200 грамм моркови, 6 куриных яиц, 300 грамм соленых огурцов, репчатый лук, консервированный горошек и майонез.

Также проанализировали стоимость приготовления других салатов. «Селедка под шубой» обойдется жителям Сибири немного дороже — 406 рублей. А вот на приготовление «Крабового» салата придется потратить 602 рубля. На «Мимозу» — 629 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли 66 классов в 21 школе.