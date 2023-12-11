сегодня
11 декабря, 16:32
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 91.64 | eur 98.84
сегодня
11 декабря, 16:32
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 91.64 | eur 98.84
сегодня 15:08
общество проиcшествия

Из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли 66 классов в 21 школе

Фото: ru.freepik.com

66 классов в 21 школе Новосибирска закрыли на карантин.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании областного правительства, из-за ОРВИ на карантин закрыли 66 классов в 21 школе города.

По словам градоначальника, выявлено два случая ковида, два класса находятся под наблюдением, полностью закрытых образовательных учреждений нет.

Также в Новосибирске закрыты группы в 54 детских садах, под наблюдением врачей находятся 76 групп. Как и школ, полностью закрытых детсадов нет.

Помимо этого, Константин Хальзов, министр здравоохранения, сообщил, что за неделю в области было зарегистрировано более 30 случаев ковида и 29 738 случаев ОРВИ.

Напомним, что Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

Читайте в