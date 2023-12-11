Губернатор НСО передал семье погибшего бойца звезду Героя ДНР

Награду присвоили Виктору Фурсову посмертно.

В Новосибирске губернатор области Андрей Травников передал звезду Героя Донецкой Народной Республики (ДНР) семье погибшего военнослужащего Виктора Фурсова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По просьбе главы ДНР Дениса Пушилина, губернатор передал посмертно присвоенную Звезду Героя ДНР семье Виктора Фурсова. Погибший военнослужащий возглавлял отряд, освободивший опорный пункт вблизи Донецка в день своей гибели.

«Виктор Фурсов во главе отряда до последнего отбивал контратаку, выполняя задачу. Он не бросил подчиненных и ценой своей жизни спас многих товарищей», — сказал Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что академик Александр Асеев попросил оставить ему звание почетного жителя Новосибирска.