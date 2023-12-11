Из Саратова в Новосибирска дважды в неделю будут летать самолеты

Саратовцы смогут добраться в аэропорт Толмачево на самолётах Embraer 170 авиакомпания S7 Airlines.

С 10 января 2024 года в Саратове начнет работу новый авиарейс в направлении Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин». Авиакомпания S7 Airlines будет осуществлять перелеты на самолетах Embraer 170.

Самолеты будут летать два раза в неделю — по средам и субботам. Вылет из Саратова запланирован на 23:45, прибытие в Новосибирск ожидается в 06:10 по местному времени. Обратные рейсы из Новосибирска в Саратов будут осуществляться в 22:20 с прибытием в аэропорт «Гагарин» в 23:05 по местному времени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заместитель мэра предложил пересадить чиновников на электрокары.