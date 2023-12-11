Минтранс России захотел штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Документ вводит правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД.

Министерство транспорта Российской Федерации хочет ввести штрафы для водителей, нарушающих временные ограничения скорости на дорогах. Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Временные ограничения скорости будут отображаться на информационных табло на крупных автодорогах. Такие ограничения устанавливаются в условиях неблагоприятной погоды.

Документ также регулирует порядок размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД, а также предусматривает меры в случае превышения водителем скорости в зоне временных ограничений.

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