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Авто

В Новосибирске продают автомобиль Бэтмена за 385 тысяч рублей

Фото: Аиф

Автомобиль Бэтмена выставлен на продажу за 385 тысяч рублей в Новосибирске.

На сайте Avito разместили объявление о продаже автомобиля Бэтмена Lincoln Town Car 1990 года выпуска. Стоимость машины составляет 385 тысяч рублей.

Объём двигателя составляет 5 литров, автоматическая коробка передач, также у машины хорошо сохранился кузов, идеальное днище и пороги.

В объявлении продавец указал, что ранее автомобиль хотели использовать для автомобильных шоу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске продают двухуровневую квартиру за 48 млн рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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