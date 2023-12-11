Новосибирский “Локомотив” обыграл “Факел” в четырёх партиях

Волейболисты из Новосибирска обыграли соперников в Суперлиге.

Как сообщается на сайте “Локомотива”, 10 декабря новосибирская команда по волейболу в гостях обыграла новоуренгойский “Факел” со счётом 3:1.

Больше всего очков в его составе набрал доигровщик Сергей Савин — 14 очков.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский «Локомотив» завершил выступление в Кубке России, проиграв клубу из Казани. В полуфинале Кубка России по волейболу новосибирский клуб «Локомотив» встречался с «Зенитом-Казань». Матч проходил в Казани. Он завершился победой хозяев со счетом 3:0.