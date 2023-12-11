Новосибирского подростка избили толпой и заставили извиняться на видео

В Новосибирске появилось видео, на котором жестоко избивают парня.

В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестная группа людей напала на парня и заставила его извиниться перед неким Ваней. Ролик был опубликован в соцсетях 10 декабря.

Причина конфликта неизвестна, однако на видео можно увидеть, как молодого человека удерживают за куртку, избивают ногами, а позже приводят на тротуар. Там его заставляют сесть на колени и попросить прощение.

Напомним, в новосибирской школе жестоко избили девочку-сироту в туалете.