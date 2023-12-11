Новосибирцы стали получать фейковые письма от ФНС

Мошенники предлагают новосибирцам перейти по ссылке и оплатить долги по налогам за прошлые годы.

Пресс-служба регионального управления ФНС сообщила о том, что жителям Новосибирска сейчас могут приходить фальшивые письма на электронную почту от лица налоговой, в которых указан номер долга и кнопка для оплаты. Перейдя по ссылке, нужно будет оплатить “налог”, а перед этим указать все банковские данные. Именно таким образом мошенники пытаются украсть все денежные средства.

В случае если мошенники знают, что у человека нет долгов по налогам, они сообщают, что долг зафиксирован за предыдущий год.

УФНС предупреждает новосибирцев о том, что они не имеют никакого отношения к подобным рассылкам и просят быть аккуратнее и внимательнее.

Напомним, что мошенники могут похитить деньги у новосибирцев, прикрываясь оператором сотовой связи.