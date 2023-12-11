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общество

Выступили в силу правила для сдачи загранпаспортов при запрете на выезд

Фото: freepik

Правительством было принято решение забирать загранпаспорта у невыездных россиян.

Как сообщает портал “Российская газета”, сегодня, 11 декабря, вступают в силу принятые поправки, регулирующие порядок выезда и въезда на территорию Российской Федерации.

Правительством было принято решение выдавать загранпаспорта у невыездных россиян. Теперь граждане с ограничениями на поездки обязаны сдать загранпаспорта на хранение. Сделать это необходимо в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России.

В случае если паспорт не будет сдан в положенный срок, то он уже будет считаться недействительным.

Въезд может быть запрещён: подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении, должники, банкроты, военнослужащие, имеющие доступ к гостайне, работники ФСБ и лица, сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из РФ.

Напомним, что у призывников отберут загранпаспорта уже с 11 декабря.

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Валерия Митрохина
Журналист

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