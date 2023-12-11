Первые ёлочные базары открылись в Новосибирске

В Новосибирске уже начали работу ёлочные базары.

Интернет-портал BFM-Новосибирск сообщил о том, что 9 декабря уже открылись первые ёлочные базары.

На базаре Октябрьского рынка товар выставили в первый день морозов и пока, по словам продавцов, ещё не удалось продать ни одной ёлки. А из-за того чтобы ветки ели покрыты инеем от мороза, визуально они кажутся очень пушистыми. Поэтому перед тем как выбрать зелёную красавицу, лучше её немного потрясти, чтобы лишний снег сошёл с веток.

"Мы еще не завезли весь товар. Когда морозы ослабнут, мы привезем больше ёлок”, — рассказал один из продавцов на базаре.

Начальная цена на дерево варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей.

На ёлочном базаре на улице Нарымской самые дешёвые ёлки 2,5 тысячи рублей, а самые по 25 тысяч рублей.

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