Певец Стас Пьеха посоветовал сибирякам сильно не пить

Артист советует сибирякам избавиться от вредной привычки.

В ДК Железнодорожников в Новосибирске прошёл концерт певца Стаса Пьехи. Перед этим артист дал интервью, в котором рассказал о своём творческом успехе.

По словам певца, песни он пишет по-прежнему, но уже чаще, чем раньше. Он также рассказал, что кроме концертов, есть ещё проекты, но в последнее время он стал от них уставать.

Стас также упомянул тяжёлые, тёмные времена, когда у него была зависимость, но когда он смог побороть её, жизнь сразу изменилась в лучшую сторону. Поэтому артист считает, что жить трезвым и здоровым намного лучше. Главной причиной формирования зависимостей артист считает окружение, поэтому советует сибирякам искать такую компанию, где не пьют алкоголь.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что итальянский певец Пупо выступил в Новосибирске.