Роман Костомаров впервые после ампутации встал на коньки

Он отметил, что заново учится кататься, и этот шаг увидит вся страна.

Российский фигурист Роман Костомаров вернулся на лед впервые после ампутации рук и ног. Видеозаписи с его тренировки на коньках появились в телеграм-канале спортсмена.

«Как и обещал... я вышел на лед!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки», — написал спортсмен.

Костомаров отметил, что его первые шаги на льду сопровождали родители. Теперь, несмотря на трудности, он снова учится кататься.

Также Костомаров намекнул на предстоящую съемку кинокартины, но не раскрыл ее названия, лишь отметив, что оно остается секретом. Все этапы подготовки уже фиксированы съемочной бригадой, и спортсмен обещает, что премьера фильма ожидается 8 марта.

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