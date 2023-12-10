В Новосибирске начался Всероссийский фестиваль боевых искусств

Во Всероссийском фестивале боевых искусств приняли участие около 2 500 спортсменов.

Вчера, 9 декабря, в День героев Отечества в Новосибирске открылся XVIII Всероссийский фестиваль боевых искусств. В нём приняли участие около 2 500 спортсменов в возрасте от 8 лет до 21 года – они продемонстрировали особенности различных видов, стилей и направлений в боевых искусствах.

Фестиваль прошёл в ледовом дворце «Сибирь-Арена», где разыграли медали в 14 дисциплинах.

Во время церемонии открытия присутствующие почтили память погибших защитников Родины.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в День героев Отечества мэр Новосибирской области возложил цветы к бюсту Покрышкина.