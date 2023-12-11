С 11 по 13 декабря в Новосибирской области температура может опуститься до -40

Метеопредупреждение объявлено в Новосибирской области: несколько дней будет аномально холодная погода.

Как сообщает Западно-Сибирский УГМС, в Новосибирской области с 11 по 13 декабря температура может опуститься до -35 градусов, местами — до -40.

11 декабря в области температура будет варьироваться от -25 до -35 градусов, ветер северо-восточный от двух до семи метров в секунду, без осадков. В отдельных районах возможна изморозь, на дорогах местами возникнет гололедица.

Напомним, что Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, что большая часть территории России покрыта погодными аномалиями. Во многих регионах страны в ближайшие дни температура достигнет -40 градусов. В Омской области она опустится до -45, в Иркутской — до -50 градусов.