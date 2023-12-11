Стал известен прогноз погоды в Новосибирске на 12-15 декабря

По данным «Яндекс Погоды», на этой неделе жителей Новосибирска ожидает холод.

Утром 12 декабря прогнозируют ясную погоду при температуре около -30 градусов. Скорость северного ветра утром достигнет 3 м/с, к вечеру ожидается затишье.

В ночь на 13 декабря ожидается ухудшение погоды с понижением температуры до -34 градусов. Днем 13 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -29 градусов.

14 декабря утром температура поднимется до -26 градусов. Днем ожидается небольшой снег. Температура повысится до -19 градусов. Скорость ветра в течение дня составит 3,2 м/с.

В ночь на 15 декабря ожидается понижение температуры до -23 градусов. Днем прогнозируется -22 градуса и пасмурная погода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что больше 70% новосибирцев останутся дома на новогодние праздники.