Стало известно, как хотят застроить территорию завода «Сибсельмаш» в Новосибирске

Владельцем имущественного комплекса завода «Сибсельмаш» в Новосибирске стало ООО «Меркас».

Компания приобрела территорию осенью 2020 года за 505 млн рублей. НПО «Сибсельмаш» признали банкротом в 2012 году. В 2022 году «Меркас» закончила год с убытком в размере 43,076 млн рублей.

По задумке застройщика, территория завода «Сибсельмаш» преобразится в промышленно-научный микрорайон с многоэтажными домами, офисными зданиями, социальными объектами, технопарком и заводом по переработке вторсырья. Общая площадь застройки составит более 155 гектаров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия уточнила отмену 57 маршрутов общественного транспорта.