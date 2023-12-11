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вчера 23:30
общество

Стало известно, как хотят застроить территорию завода «Сибсельмаш» в Новосибирске

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Владельцем имущественного комплекса завода «Сибсельмаш» в Новосибирске стало ООО «Меркас».

Компания приобрела территорию осенью 2020 года за 505 млн рублей. НПО «Сибсельмаш» признали банкротом в 2012 году. В 2022 году «Меркас» закончила год с убытком в размере 43,076 млн рублей.

По задумке застройщика, территория завода «Сибсельмаш» преобразится в промышленно-научный микрорайон с многоэтажными домами, офисными зданиями, социальными объектами, технопарком и заводом по переработке вторсырья. Общая площадь застройки составит более 155 гектаров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия уточнила отмену 57 маршрутов общественного транспорта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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