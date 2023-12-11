В Новосибирске мэрия уточнила отмену 57 маршрутов общественного транспорта

Они оптимизируют маршрутную сеть в рамках Концепции развития общественного транспорта.

В мэрии Новосибирска обсудили предложенный проект постановления о планировании регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на период с 2024 по 2028 годы.

Представители муниципалитета сообщили, что осуществляется оптимизация маршрутной сети в соответствии с Концепцией развития общественного транспорта.

Планируется создание каркаса муниципальной маршрутной сети, основанной на «магистральных» и внутрирайонных маршрутах с переходом на систему муниципальных контрактов. Целью властей является снижение дублирования маршрутов с транспортными средствами малой вместимости.

Отмену маршрутов осуществят постепенно. Будут учитывать развитие улично-дорожной инфраструктуры и завершение существующих договоров по маршрутам. Параллельно проведут закупку нового транспортного средства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска отреагировали на видео жителей поселка Тихий.