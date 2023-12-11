В мэрии Новосибирска отреагировали на видео жителей поселка Тихий

В мэрии Новосибирска высказались относительно организации транспортного обслуживания жителей Тихого посёлка.

До 2021 года местные жители использовали маршрут № 311 «д.п. Мочище — ДК Горького». Однако обслуживание этого маршрута прекратило Министерство транспорта Новосибирской области. В связи с тем, что организация городского маршрута до поселка невозможна из-за железнодорожного переезда по ул. Магаданской, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса ищет возможность создать альтернативные маршруты общественного транспорта для удобства жителей Тихого посёлка.

Вблизи посёлка расположены основные магистральные улицы, такие как Богдана Хмельницкого и Даргомыжского, по которым уже функционируют 18 маршрутов, которые ездят в разлчиных направлениях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители посёлка Тихий вышли на улицу во время мороза в -40 градусов. Они записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему с общественным транспортом, которого нет уже более года.