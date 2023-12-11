В Новосибирске жители посёлка Тихий просят о помощи Президента РФ

Жители посёлка Тихий записали видеообращение к Владимиру Путину, чтобы вернуть маршрутку.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Зелёная дружина” жители посёлка Тихий вышли на улицу во время мороза в -40 градусов — они записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему с общественным транспортом, которого нет уже более года.

По словам жителей, маршрутку №311 власти отменили ещё год назад и более 3 000 местных жителей приходится добираться до ближайшей остановки два километра. Стоит учитывать, что в посёлке также проживают пожилые люди, которым тяжёло ходить и дети-школьники, которые ежедневно посещают школу и затрачивают много времени на передвижение.

Видеообращение местные жители также собираются отправить на “прямую линию” Владимира Путина.

Напомним, что в Новосибирске маршрутка №8 подняла цену до 50 рублей.