Стало известно, когда потеплеет в Новосибирской области

На следующей неделе в Новосибирске отступят морозы и потеплеет до -19 градусов.

По данным синоптиков, в Новосибирской области ожидается более тёплая погода, по сравнению с аномальными морозами, которые были на прошлой неделе.

Росгидрометцентр указывает на то, что морозы продлятся до среды. 13 декабря температура ночью опустится до -36 градусов холода, а днём до -31.

Но уже в четверг, 14 декабря, температура поднимется до -19 градуса днём, а ночью до -25 градусов.

По данным Яндекс.Погоды, потеплеет в Новосибирске только 17 декабря. В этот день ожидается температура воздуха от -18 до -20 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области морозы до -40 градусов продержатся до 13 декабря.