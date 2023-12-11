Стало известно, когда в Новосибирске отступят аномальные морозы

По информации Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске и окрестностях продолжатся сильные морозы еще несколько дней.

Ночью температура будет довольно низкой, особенно 12-13 декабря, когда столбики термометров могут опуститься до -43 градусов. Однако с 14 декабря начнется послабление морозов. Температура поднимется до -30 градусов днем.

13 декабря вечером и ночью ожидается небольшое повышение температуры из-за натекания облачности, возможен небольшой снег. Ветер сохранится на уровне 2-13 м/с.

Специалисты предупреждают о самых холодных ночах 12-13 декабря, когда температура воздуха может опуститься до -35 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стал известен прогноз погоды в Новосибирске на 12-15 декабря.