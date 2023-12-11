Томский актер Романович отказался от проб в «Слове пацана» из-за эротических сцен

Актер Сергей Романович объяснил в своем Instagram*, почему решил отказаться от роли в сериале «Слово пацана».

Артист рассказал, что принял это решение на этапе проб, не зная, будут ли его утверждать. Актер рассказал, что жалеет о том, что отказался.

«Хочу поделиться с вами актерской болью упущенных возможностей. Я отказался на этапе проб и я понятия не имею, утвердили бы меня или нет. Когда проект уже вышел, ты смотришь и начинаешь думать, фантазировать: как бы ты сыграл, как бы ты смотрелся?» — сказал актер.

Романович подчеркнул, что хотел поделиться с фанатами своими переживаниями, а не гордиться своим отказом. Актер пояснил, что неоднократно отказывался от интересных проектов в соответствии со своими принципами. В этом случае — из-за несогласия с участием в постельных сценах и проявлением близости к партнерше на экране.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывшая жена Михаила Ефремова просит у актёра денег на эвтаназию для своих кошек.

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