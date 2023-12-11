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общество

Учёные выяснили, что супруги могут «заразить» друг друга гипертонией

Фото: freepik

Муж и жена тесно взаимосвязаны друг с другом — доказали учёные в Мичигане.

Учёные Мичиганского университета выяснили, если у одного из супругов высокое давление, то у его партнера через определённое количество времени оно тоже поднимется.

Специалисты изучили данные о здоровье 34 тысяч пар в четырёх странах — Англия, США, Индия и Китай. Возраст испытуемых от 45 лет и старше.

По данным результатов, если у одного человека в паре была диагностирована гипертония, то вероятность того, что у другого она тоже появится, на 6–9% выше. Таким образом, совместная гипертония обнаружилась у 47% пар в Англии, 37,9% в США, 20,8% в Китае и 19,8% в Индии.

Причина, по которой супруги могут перенимать давление друг друга, связана с общими привычками и образом жизни.

Напомним, что по мнению нидерландских ученых, твердые хрустящие овощи помогают избавиться от лишнего веса.

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Валерия Митрохина
Журналист

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