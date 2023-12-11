В Новосибирск привезли из Польши пихты по 15 тысяч рублей

Прямиком из Польши в Новосибирск привезли пихты — их стоимость составляет 15 тысяч рублей.

Возле магазина “Леруа Мерлен” в Новосибирске открыли ёлочный базар и теперь там можно приобрести красивую пихту из Польши за 15 тысяч рублей и выше. Есть также и сербская ель за 8 тысяч рублей.

Как сообщает мэрия города, в Новосибирске в этом году будет открыто 30 ёлочных базаров. Но пока они не пользуются спросом в связи с морозами.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что первые ёлочные базары открылись в Новосибирске.