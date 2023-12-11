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общество

В Новосибирске могут отменить 57 маршрутов общественного транспорта

Фото: ru.freepik.com

Мэрия Новосибирска планирует до 2028 года отменить 57 маршрутов общественного транспорта.

Проект об отмене 57 маршрутов общественного транспорта опубликовали на сайте мэрии Новосибирска.

Документ разработан согласно федеральным законам, уставу города и комплексной схеме организации дорожного движения. В региональном центре хотят отменить 15 маршрутных автобусов и 42 маршрутных такси.

В следующем году могут перестать «ходить» маршруты № 15 «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Микрорайон «Стрижи», № 48 «Чемской бор – Общ. Торговый центр», № 4 «Затулинский ж/м – Криводановский карьер» и другие.

Таким образом власти хотят повысить качество транспортного обслуживания, эффективность использования бюджетных средств при организации транспортного обслуживания жителей, оптимизировать структуру и топологию маршрутной сети.

Напомним, что стоимость проезда на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро поднимется в Новосибирске с 23 декабря.

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Нина Раневская
Журналист

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