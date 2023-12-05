До 35 рублей увеличится проезд в Новосибирском общественном транспорте

Стоимость проезда на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро поднимется в Новосибирске с 23 декабря

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, с 23 декабря 2023 года стоимость проезда на трамвае, троллейбусе и автобусе поднимется до 35 рублей. В данный момент цена составляет 30 рублей и является одной из самых низких в стране.

Повышение цен обусловлено ростом затрат на техническое обслуживание и ремонт, электроэнергию, оплату труда и горюче-смазочные материалы.

С 23 декабря также повышается до 35 рублей цена на проезд в метро.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирский метрополитен признали самым чистым в России.