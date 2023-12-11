Путин назначил двух судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области.

Как сообщается в суде юрисдикции Новосибирской области, указом Президента Российской Федерации от 8 декабря "О назначении судей федеральных судов" назначены Захарова Татьяна Витальевна в Искитимский районный суд Новосибирской области и Бурдукова Елена Сергеевна в Кировский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что суд арестовал мужчину, захватившего заложницу в правительстве Новосибирской области.

Сергея отправили в СИЗО на 2 месяца, несмотря на то, что защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры, так как у него есть хронические заболевания.