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общество

Путин назначил двух судей в Новосибирской области

Фото: freepik

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области.

Как сообщается в суде юрисдикции Новосибирской области, указом Президента Российской Федерации от 8 декабря "О назначении судей федеральных судов" назначены Захарова Татьяна Витальевна в Искитимский районный суд Новосибирской области и Бурдукова Елена Сергеевна в Кировский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что суд арестовал мужчину, захватившего заложницу в правительстве Новосибирской области.

Сергея отправили в СИЗО на 2 месяца, несмотря на то, что защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры, так как у него есть хронические заболевания.

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Валерия Митрохина
Журналист

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