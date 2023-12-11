В Новосибирске ночью произошло ДТП

Ночью в Новосибирске произошла авария — есть пострадавшие.

Сегодня ночь, в 02:40 по местному времени, в Новосибирске, водитель 1969 года рождения управлял автомобилем Тойота Опа — он двигался по мосту Димитрова и вблизи дома по улице Моторная, 18, водитель выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Киа Рио. Водителем второй машины стал мужчина 1986 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Тойота и пассажир автомобиля Киа.

Сейчас пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в районе Бердского шоссе Новосибирской области пострадал 8-летний мальчик во время ДТП.