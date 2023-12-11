В Новосибирске обновили лабораторию туберкулезной больницы

Лабораторию туберкулезной больницы Новосибирска полностью обновили.

Как сообщает пресс-служба правительства, в лаборатории областной клинической туберкулезной больницы Новосибирска появилось новое оборудование, которое позволяет проводить в 4 раза больше исследований и получать результат в два раза быстрее.

По данным регионального минздрава, лаборатория переехала из старого здания противотуберкулезного диспансера в новый корпус детской туберкулезной больницы.

Также они отметили, что теперь новое оборудование позволит получить результат значительно быстрее — аппараты, которые выявляют ДНК микобактерий, даёт ответ уже в течение двух часов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что строительство нового корпуса в больнице №34 завершают в Новосибирске.