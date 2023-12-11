В Новосибирске подняли цены на куриное филе — теперь оно стоит 527 рублей

В Новосибирске выросла стоимость куриного филе.

Как сообщает интернет-портал “АиФ Новосибирск”, жители Новосибирска заметили сильный рост в цене на куриное филе. В наиболее бюджетном гипермаркете “Ашан” килограмм куриного филе стоит от 475 до 527 рублей.

А на улице Станиславского в мясном магазине филе стоит 485 рублей. В магазине “Пятерочка” килограмм куриного мяса стоит 399,99 рублей за 900 грамм и 379,99 рублей от другого производителя.

В магазине “Лента” стоимость филе примерно такая же — 399,99 рублей за килограмм, но это с учётом карты покупателя.

Напомним, что стали известны цены на искусственные ели в Новосибирске.