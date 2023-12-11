В Новосибирской области достроили две амбулатории

Амбулатория в поселке Садовый рассчитана на 50 посещений в смену, в селе Каменка — на 150.

Власти Новосибирской области анонсировали открытие двух амбулаторий в селе Каменка и поселке Садовый. Точные даты открытия пока неизвестно, поскольку объекты находятся на стадии лицензирования.

По предварительной информация, амбулатория в поселке Садовый рассчитана на 50 посещений в смену, в то время как амбулатория в селе Каменка предоставит возможность получения первичной медицинской помощи для 150 посетителей. Обе амбулатории одноэтажные и оснащены необходимым оборудованием.

В течение 2023 года в области построили восемь амбулаторий. Они находятся в поселках Тулинский, Ложок, Кудряшовский и Садовый, а также в селах Новолуговое и Каменка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подали заявку на выборы президента через Госуслуги.