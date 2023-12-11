В Новосибирской области подали заявку на выборы президента через Госуслуги

Впервые на выборах президента проведут трёхдневное голосование.

На выборах президента России в марте 2024 года впервые будет проходить трёхдневная избирательная кампания. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. В Новосибирской области откроют 1804 избирательных участка. Регион подал заявление на участие в дистанционном голосовании.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что трёхдневное голосование будет удобным для избирателей. Центральная избирательная комиссия поддержала дистанционное голосование на выборах президента, с учетом опыта регионов, уже применявших такую практику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России заявили о массовой депортации мигрантов в 2023 году.