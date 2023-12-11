В Новосибирской области грузовой автомобиль съехал в кювет

Водитель съехал в кювет.
Вечером 11 декабря в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузового автомобиля.
Авария произошла на участке Омского тракта, расположенного неподалеку от аэропорта Толмачево. Автомобиль съехал с дороги и оказался в кювете.
Очевидцы заметили происшествие около 18:00 часов. Часть прицепа машины осталась на обочине тракта.
Информации о пострадавших нет.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Алтайском крае машина с новосибирцами столкнулась с поездом.