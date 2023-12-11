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проиcшествия

В Новосибирской области грузовой автомобиль съехал в кювет

Фото: Pexels.com

Водитель съехал в кювет.

Вечером 11 декабря в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузового автомобиля.

Авария произошла на участке Омского тракта, расположенного неподалеку от аэропорта Толмачево. Автомобиль съехал с дороги и оказался в кювете.

Очевидцы заметили происшествие около 18:00 часов. Часть прицепа машины осталась на обочине тракта.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Алтайском крае машина с новосибирцами столкнулась с поездом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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