В Новосибирской области каждый четвертый житель ищет удаленную работу

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru сообщили, что каждый четвертый житель Новосибирска активно ищет удаленную работу.

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим количеством вакансий для удаленной занятости. Регион занял десятое место с долей в 5%.

В этом году в России открыли более 677 тысяч вакансий на удаленке, что почти в два раза превышает показатели предыдущего года. Операторы call-центров и специалисты контактных центров чаще всего получают предложения о работе удаленно. Они составляют 29% от общего числа подобных вакансий. На втором месте находятся менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (16%), а на третьем — программисты и разработчики (7%).

Также выяснилось, что каждый четвертый соискатель в России и Новосибирской области предпочитает удаленные вакансии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%.