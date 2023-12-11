В Новосибирской области восстановили теплоснабжение в поселке Линево

После устранения аварии тепло вернулось в 27 многоквартирных домов и в пять социальных объектов в поселке Линево Новосибирской области.

6 декабря в поселке Линево под Искитимом произошел порыв на магистральном трубопроводе, в результате без отопления осталось 27 многоквартирных домов и пять социальных объектов.

Как сообщил Денис Архипов, министр ЖКХ региона, дефект оперативно устранили, но при запуске системы обнаружили еще четыре дефекта. Ремонт продолжался до 9 декабря. Для ликвидации были задействованы специалисты из соседних населенных пунктов, Искитима и Новосибирска — работало 88 человек и 22 единицы техники.

11 декабря все дома вновь получили отопление.

Напомним, что в Новосибирске жители поселка Тихий просят о помощи Президента РФ.