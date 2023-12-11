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проиcшествия

В Томской области загорелась крыша столовой санатория

Фото: МЧС России

На месте работают 32 специалиста и 10 единиц техники.

В Томской области в деревне Некрасово произошел пожар в столовой санатория. Об этом сообщает МЧС России.

Огонь охватил крышу здания. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Люди, находившиеся внутри, успели самостоятельно покинуть здание до прибытия пожарных. Н

На месте происшествия работают 32 специалиста и задействовано 10 единиц техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске избитый толпой подросток рассказал подробности конфликта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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