В Новосибирске избитый толпой подросток рассказал подробности конфликта

В Новосибирске подросток заявил, что не будет писать заявление в полицию после жестокого избиения.

В Новосибирске в Затулинском жилмассиве подростки избили 15-летнего парня и выложили ролик в один из телеграм-каналов.

Как рассказал пострадавший корреспонденту Сиб.фм, конфликт произошел 4 апреля, однако видео выложили спустя полгода, 10 декабря.

Артем (имя изменено) объяснил, что видео опубликовали только после того, как по соцсетям разлетелся ролик, на котором в туалете школы №183 избивают девочку-сироту, а админы канала решили воспользоваться ситуацией, заявив, что Артем якобы принимал участие в избиении, поэтому его «наказали».

«Про ситуацию с избиением девочки в школе я не знаю. Она мне знакома, но за что её избили я не знаю», — сказал он.

По его словам, конфликт в апреле произошел из-за оскорблений в соцсетях.

«Угрозы и оскорбления поступали в мою сторону и в сторону моей подруги. Потом они начали наезжать и словесно трогать родителей. За родителей, я думаю, каждый пацан стал бы заступаться. Так и вышло», — объяснил он про апрельский конфликт.

Заявление в полицию Артём писать не стал и не собирается, так как у них, по его словам, так не принято.

Напомним, знакомые парней, которые избили Артёма, в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщили противоположную версию. Они заявили, что как раз Артём оскорблял парней и наехал на старшего района, за что его и заставили извиняться на камеру.