Врач Банный предупредил о вреде чрезмерного мытья рук

По словам специалиста, излишняя чистоплотность может привести к нарушению нормальной микрофлоры кожи.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, что частое мытье рук может привести к нарушению нормальной микрофлоры кожи и слизистых оболочек. Об этом сообщает RT.

«Частое мытьё рук и тела может привести к тому, что естественный защитный слой кожного сала истончится и кожа станет более подверженной воздействию болезнетворных микроорганизмов», — объяснил специалист.

Медик отметил, что соблюдение основных правил гигиены, разумеется, важно. Но следует найти баланс между разумными мерами безопасности и чрезмерной чистоплотностью, вредящей организму.

«Руки следует мыть регулярно, особенно перед едой, после посещения туалета, общественных мест или контакта с больными людьми. Продолжительность мытья должна составлять не менее 20 секунд», — посоветовал Банный.

Напомним, инфекционист рассказал о симптомах при микоплазменной пневмонии.