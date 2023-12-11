Врач Чижикова объяснила прямую связь между хроническим стрессом и гастристом

Кроме того, специалист напомнила, что на развитие гастрита влияют вредные привычки.

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что повлиять на развитие гастрита могут как внешние, так и внутренние факторы.

«Хронический стресс может вызывать изменения в пищеварительной системе, такие как повышенная выработка желудочного сока. Это может привести к повреждениям слизистой оболочки и развитию воспалительных процессов, характерных для гастрита», — объяснила специалист.

Кроме того, на развитие данного заболевания могут повлиять вредные привычки и продукты, которые раздражают слизистую оболочку желудка. Что касается внутренних факторов, то к ним Чижикова отнесла наследственность, аллергические реакции, недостаток некоторых витаминов, а также рефлекторное влияние других пораженных органов.

«Важно помнить, что регулярное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и правильное использование лекарств могут помочь предотвратить или уменьшить риск развития гастрита», — резюмировала она.

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