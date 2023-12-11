Женщина, получившая травму из-за падения в Новосибирске, получит 180 тысяч рублей

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку по обращению местной жительницы.

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку. Ведомство установило, что жительница района получила травму плечевого сустава из-за падения на неочищенной от снега дороге.

Обязательства по очистке дорог от снега и наледи лежат на МКУ «Первомайское». Прокуратура обратилась в районный суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда пострадавшей женщине.

Районный суд Новосибирска рассмотрел дело. Суд принял решение в пользу прокурора. МКУ «Первомайское» обязано выплатить пострадавшей 180 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области восстановили теплоснабжение в поселке Линево.