Женщина, получившая травму из-за падения в Новосибирске, получит 180 тысяч рублей

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку по обращению местной жительницы.
Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку. Ведомство установило, что жительница района получила травму плечевого сустава из-за падения на неочищенной от снега дороге.
Обязательства по очистке дорог от снега и наледи лежат на МКУ «Первомайское». Прокуратура обратилась в районный суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда пострадавшей женщине.
Районный суд Новосибирска рассмотрел дело. Суд принял решение в пользу прокурора. МКУ «Первомайское» обязано выплатить пострадавшей 180 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области восстановили теплоснабжение в поселке Линево.