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общество

Женщина, получившая травму из-за падения в Новосибирске, получит 180 тысяч рублей

Фото: Pexels.com

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку по обращению местной жительницы.

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку. Ведомство установило, что жительница района получила травму плечевого сустава из-за падения на неочищенной от снега дороге.

Обязательства по очистке дорог от снега и наледи лежат на МКУ «Первомайское». Прокуратура обратилась в районный суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда пострадавшей женщине.

Районный суд Новосибирска рассмотрел дело. Суд принял решение в пользу прокурора. МКУ «Первомайское» обязано выплатить пострадавшей 180 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области восстановили теплоснабжение в поселке Линево.

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Игорь Кириченко
Журналист

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