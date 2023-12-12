37 заявлений про автоподставы за 2023 год проверили полицейские в Новосибирске

Правоохранительные органы Новосибирской области проверили автоподставы в городе за текущий год.

В Новосибирской области полицейские проверили 37 заявлений про автоподставы за 2023 год — из них в 29 случаях возбудили уголовные дела.

По данным служб, за последнее время в ДТП очень часто попадала одна и та же девушка, при этом каждый раз она была на разных машинах. После чего, как сообщается в Службе экономической безопасности «Альфастрахования», сейчас на регулярной основе стали вести работу по выявлению недобросовестных клиентов.

По данным службы, за текущий год сотрудники зафиксировали 37 заявлений по данным инцидентам.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что по всей России временно приостановлена база ГИБДД.