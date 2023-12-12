Более пяти тысяч человек посетили всероссийский фестиваль в Новосибирске

Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ в Новосибирске посетили более пяти тысяч человек.

Как сообщает правительство Новосибирской области, в регионе завершился всероссийский фестиваль НАУКА 0+. Он проходил с 4 по 10 декабря. Было организовано больше 130 мероприятий, а участниками стали более 50 организаций.

На фестивале была организована выставка научных достижений, лекции, мастер-классы.

Самыми активными участниками мероприятия стали школа №92 Ленинского района и колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ, а малыши из детского сада №28 Первомайского района стали самыми юными посетителями научного фестиваля. Всего за время проведения НАУКА 0+ мероприятие посетили более пяти тысяч человек.

Напомним, что Минздрав России согласовал обновление состава «Спутник лайт».