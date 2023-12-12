Главу дептранса Новосибирска Константина Васильева могут уволить

Главу департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева могут уволить в течение двух недель.

Решение приняли после рекомендации комиссии по контролю за исполнением полномочий органами местного самоуправления на заседании администрации. Об этом сообщает Сибкрай.

Первоначально предложили лишить должности Васильева 21 ноября. Обосновали предложение недостаточной эффективностью работы департамента, игнорированием рекомендаций депутатов и предоставлением недостоверной информации.

Следующим шагом будет рассмотрение этого вопроса Анатолием Локтем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы отправили жалобу на медицину на «Прямую линию» с Путиным.