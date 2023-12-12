Новосибирцы отправили жалобу на медицину на «Прямую линию» с Путиным

14 декабря пройдет традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

В ходе мероприятия глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов. Вопросы, поступившие из различных регионов России, охватывают разнообразные аспекты жизни страны.

Например, из Бердска Новосибирской области поступили жалобы на труднодоступность медицинского обслуживания.

«Медицина в Бердске есть только на бумаге. Врачи отсутствуют и взрослые, и детские. Лор детский на 100-тысячный город один, к взрослому не попадешь. В открытую отправляют в платные клиники. Необходимо разобраться в этой ситуации!» — цитирует «Бердск Онлайн» обращение к Путину.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент России Путин сделает судьбоносные заявления 14 декабря.