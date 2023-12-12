Моё фото в сети — что делать? Новосибирский юрист ответил на три каверзных вопроса о Конституции РФ

Юрист из Новосибирска Севрюгин на День Конституции ответил на три каверзных вопроса.

Юрист из Новосибирска Никита Севрюгин на День Конституции ответил на три вопроса от редакции Сиб.фм:

— Могут ли публиковать фотографии человека в интернете, если он не дал на то согласия?

— Кому принадлежит клад, найденный на участке с разрешения собственника земли?

— В соответствии с Конституцией РФ, какие права имеет каждый гражданин России?

Можно ли публиковать фото человека

По словам юриста, использовать фотографии (изображения) гражданина возможно при получении согласия в письменной или устной форме.

Однако фотографии можно использовать из-за общественно-значимого события.

«В данном случае суды толкуют норму таким образом, что изображенный гражданин должен быть «публичной фигурой» (существенная роль в общественной жизни в любой области жизнедеятельности общества), и использование изображения должно быть осуществлено в связи с общественно значимым интересом по какому-либо вопросу (в том числе к самому лицу)», — отметил юрист.

Кроме этого, фотографии без разрешения можно использовать если они были сделаны в публичных местах.





«Важно в данном случае, чтобы фотография была получена в публичном месте, внимание воспринимающих информацию не должно быть акцентированно на изображении гражданина», — отметил Севрюгин.

Как быть, если нашёл клад

Юрист объяснил, что под кладом понимается — зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право.

По общему правилу право собственности на клад возникает у лица, которому принадлежит земельный участок, а также у лица, обнаружившего клад, то есть право собственности на клад возникает у указанных лиц в равных долях (при наличии согласия владельца земельного участка на поиск клада).

Если согласия на раскопку с владельцем земли не было, то клад полностью принадлежит владельцу участка.

«Поиск клада без согласия собственника земельного участка – есть нарушение права собственности», — объяснил он.





Юрист добавил, что важно отличать «клад» от «находки». Кладом являются только деньги или ценные предметы, а находкой считается любая движимая вещь. Находкой признается вещь, потерянная собственником, а кладом — имущество, сокрытое (спрятанное) собственником.

Важно, если если клад представляет собой вещь, имеющую культурную ценность, то собственник земельного участка и лицо, обнаружившее вклад (при наличии согласия) имеют право лишь на вознаграждение, такой клад не переходит в их собственность.

Каждый гражданин России имеет право

Каждый гражданин Российской федерации по Конституции имеет право на жизнь, достоинство личности, свободу и неприкосновенность личности, тайну частной жизни и коммуникации, неприкосновенность жилищи, культурную самоидентификацию, свободу передвижения и поселения, в том числе на свободу выезжать за пределы РФ и возвращаться в РФ, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова.

В экономической деятельности гражданин России имеет право собственности, право на предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность, право на землю, право на жилище.

В социальной области гражданин имеет право на защиту от безработицы, право на отдых, социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь, благоприятную окружающую среду, судебную защиту прав и свобод, получение квалифицированной юридической помощи, возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

В политической сфере гражданин имеет право на объединения, мирные собрания, на на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, в том числе в отправлении правосудия, право на личные и коллективные обращения в гос