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проиcшествия

Под Новосибирском подростки ворвались в дом к пенсионерке

Фото: скриншот из видео

Подростки проникли без приглашения в дом пенсионерки и начали себя вести по-хамски.

В селе Новокремлёвское Новосибирской области школьники ворвались в дом 82-летней пенсионерки Валентины. Об этом сообщает Infopro54.

Неизвестные подростки без приглашения начали бесцеремонно вести себя в доме. Они прыгали по кровати, хватали старушку за халат и требовали деньги. Свои действия парни сняли на мобильный телефон. После этого они решили поделиться видео в мессенджере и разместили запись в деревенском чате.

Неравнодушные жители села обратились в полицию. По предварительной информации, подросткам 13-14 лет. Они из известных в селе неблагополучных семей. Ранее они оказывали помощь пенсионерке как волонтеры по инициативе школы.

Пенсионерка Валентина — ветеран труда. Живет одна. Ее опросила полиция в присутствии родственников. На момент опроса в доме не нашли наличных денег. Женщина находится в состоянии шока и не может полноценно рассказать о случившемся.

Полиция установила личности подростков. В настоящее время ведется проверка.

Кроме того, на место происшествия прибыл следователь Следственного комитета для проведения дополнительной проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что психолог Гаврилова объяснила популярность сериала «Слово пацана» среди детей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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