Психолог Гаврилова объяснила популярность сериала «Слово пацана» среди детей

Психолог из Новосибирска Алёна Гаврилова объяснила, почему уровень романтизации «пацанского» образа жизни вырос среди молодёжи.

Психолог из Новосибирска Алёна Гаврилова в разговоре корреспондентом Сиб.фм заявила, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал так популярен среди молодёжи, так как, основная аудитория видит себя в героях картины.

«Их переживания и опыт близки современной молодёжи. Плюс, уровень романтизации "пацанского" образа жизни сейчас среди подростков достаточно высок», — говорит психолог.

Объяснила она это тем, что люди, склонные к романтизации насилия, имеют низкий уровень жизни, недостаток образования, неблагоприятную семейную ситуацию, а иногда и асоциальные черты. По словам Гавриловой, распространённость феномена свидетельствует о том, что в обществе есть определённые проблемы.

«Например, показательной является эпоха 90-х, когда нестабильность в стране привела к резкому ухудшению уровня жизни, росту преступности, падению моральных устоев», — заключила специалистка.

На момент публикации у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышло 6 серий из 8, но с каждым эпизодом популярность кинокартины всё растёт. По данным Кинопоиска, сериал занимает 23 место в топ 250 платформы и имеет рейтинг 9 из 10 баллов.

Напомним, психолог объяснила, почему дети решают проблемы со сверстниками с помощью насилия.