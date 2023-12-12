Прямая линия с Путиным-2023: когда и где смотреть прямую трансляцию, как задать вопрос президенту

14 декабря 2023 года состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным.

В этот день глава государства будет общаться не только с обычными гражданами, но и с представителями СМИ. Кремль решил объединить два мероприятия в одно, чтобы удовлетворить интересы широкой аудитории.

Традиционно прямая линия с президентом Владимиром Путиным будет транслироваться в прямом эфире на многих федеральных каналах, включая Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир» и другие телеканалы. По данным СМИ, пресс-конференция начнётся в 12:00 по московскому времени — сообщается, что федеральные каналы заложили три часа на эфир.

Чтобы задать свой вопрос президенту Владимиру Путину, россияне могут воспользоваться несколькими способами. С 1 декабря 2023 года начался прием вопросов к программе «Итоги года с Владимиром Путиным». Каждый гражданин может задать свой вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также отправить СМС- или ММС-сообщение на номер 0–40–40 или позвонить по телефону 8–800–200–40–40.

Кроме того, для удобства граждан было разработано специальное мобильное приложение для платформы Android, которое можно скачать на сайте программы. Через это приложение также можно задать вопрос президенту. Текстовые и видеовопросы также принимаются через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы будут приниматься до окончания программы 14 декабря.