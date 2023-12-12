Российские ученые создали уникальный способ лечения женских болезней

Новая разработка представляет собой губку-матрицу, которая состоит из полезных лактобактерий и пребиотиков.

Специалисты из Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета Минздрава РФ совместно с Институтом элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН и ряда других организаций разработали уникальную полимерную губку-матрицу при помощи которого можно лечить женские болезни. Об этом сообщают «Известия».

По словам руководителя проекта по разработке нового лекарственного средства, начальника отдела научной поддержки производства Сеченовского университета Дианы Аранцевой, разработка состоит из полезных лактобактерий, и пребиотиков, которые фактически закисляют внутреннюю среду половых органов и предотвращают чрезмерный рост агрессивных вредных бактерий.

Также эксперт подчеркнула, что правильная микрофлора репродуктивной системы — это актуальная проблема, так как женщины часто сталкиваются с невосприимчивостью к антибиотикам.

Напомним, учёные выяснили, что супруги могут «заразить» друг друга гипертонией.